Eccellenza. Il Castenaso fa suo il derby contro il Medicina Fossatone. Il Sasso di Malaguti cerca il riscatto con il Gambettola

Si è aperta con il derby tra il Castenaso di Sergio Fancelli e il Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti la settima giornata di ritorno di Eccellenza. La sfida si è conclusa 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di El Bouhali. Il turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. Restando nel girone B, la capolista Sasso Marconi guidata da Fabio Malaguti cercherà di riscattare, nel match interno contro il Gambettola, la sconfitta di domenica scorsa a Diegaro mentre il Granamica di Davide Marchini, secondo e con una sola lunghezza di distacco dalla più accreditata compagine sassese, farà visita al Sant’Agostino guidato dal tecnico bolognese Marco Biagini. Ultima spiaggia per il Bentivoglio di Marco Gelli che, ultimo a quota 13, cercherà di strappare un risultato positivo sul campo del Diegaro. Per quanto riguarda invece il girone A, le due bolognesi che vi militano sono attese da sfide casalinghe: lo Zola Predosa di Nicola Zecchi se la vedrà con l’Agazzanese mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti ospiterà l’ultima della classe Bagnolese.