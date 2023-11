Eccellenza. Il Cecina di forza. Castelfiorentino ko

CASTELFIORENTINO United

0

SPORTING CECINA

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Gianlorenzo Lupi, Vittorio Maltinti, Federico Casanova, Luca Boni, Mattia Mancini, Leonardo Canali, Andrea Nidiaci (93’ Lorenzo Bartalucci), Matteo Ercoli, Andrea Ferretti, Lorenzo Benvenuti (82’ Filippo Borru), Francesco Pieracci (63’ Tommaso Bruni).

A disposizione: Thomas Neri, Giulio Baragli, Alessandro Duranti, Taddeo Ballerini, Mattia Giani, Mattia Durante. All.: Scardigli.

SPORTING CECINA: Leonardo Cappellini, Carlo Milano, Filippo Fiorentini, Gabriele Facenna, Federico Startari, Tommaso Lorenzini (76’ Omar Ghilli), Andrea Brizzi (87’ Edoardo Giannini), Mohamed Diagne (Filippo Abardini), Matteo Carlotti (69’ Mounir El Falahi), Emanuele Rovini, Matteo Pallecchi(86’ Lori Skerma).

A disposizione: Alex Barbanera, Simone Fiorenini, Diego Biondi, Diego Perillo. All.: Tarquini.

Reti: 54’ Rovini.

Ammoniti: Ercoli, Canali, Lupi.

CASTELFIORENTINO - A partire forte sono gli ospiti: al 7’ Rovini si incunea all’interno dell’area di rigore avversaria e spalle alla porta tenta la conclusione con il pallone che finisce alto sopra la traversa. Al 24’ invece c’è il primo squillo del Castelfiorentino: calcio d’angolo con il pallone preciso in area di rigore dove svetta di testa Ferretti sfiorando di poco il palo. Nel secondo tempo a partire forte è lo Sporting Cecina, che in avvio di apertura trova il gol del vantaggio. È infatti il 54’ quando Rovini, da una punizione defilata sulla destra, indovina la traiettoria giusta mettendo fuori gioco Lupi che non riesce ad intervenire. Provano a reagire i padroni di casa che si proiettano in avanti sfiorando la rete con Boni al 67’, ottima la parata di Cappellini che si allunga sulla sua destra salvando il risultato. Nel finale il Castelfiorentino rischia di subire anche la seconda rete. Ci prova prima Skerma all’89’ ma è bravo Lupi a distendersi e parare, e poi Rovini in contropiede al 94’ che non riesce a chiudere la partita con il suo pallonetto che finisce alto sopra la traversa. Dopo 6’ di recupero la gara si conclude in favore dello Sporting Cecina che esce vittorioso per 0-1.