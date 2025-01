Eccellenza. Il Certaldo beffato nel finale. Deve accontentarsi di un pari

CERTALDO1SPORTING CECINA1

CERTALDO: Gasparri, Ciappi, Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Bettoni, Boumarouan, Cenni (56’ Corsi S.), Pieracci. All.: Corsi M. SPORTINGI CECINA: Cappellini, Milano, Fiorini, Giovannucci, Startari, Cionini, Olivotto (61’ Brizzi), Diagne, Skerma, Lika, El Falahi (72’ Fofana). All.: Miano.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.Reti: 48’ Boumarouan; 89’ Lika.

CERTALDO – Punto prezioso in chiave salvezza per il Certaldo, ma quanto rammarico per una vittoria sfumata allo scadere. Partono meglio gli ospiti, che al 6’ colpiscono un palo con Lika su punizione, mentre i viola valdelsani rispondono al 14’ con una conclusione al volo di Pieracci, che esce di un soffio sul fondo. Prima dell’intervallo un altro botta e risposta: prima gli ospiti sfiorano il vantaggio con Diagne al 23’, poi è il Certaldo ad andare vicinissimo al gol con la traversa colpita da Di Benedetto su cross da destra di Ciappi al 32’. Certaldo che riesce a passare in avvio di ripresa con Boumarouan. La squadra di Marco Corsi potrebbe chiudere la partita al 67’, ma la botta da fuori di Zefi termina di pochissimo a lato. Così, all’89’ ecco la beffa sotto le sembianze di Lika, lesto a trafiggere Gasparri da distanza ravvicinata. Il Certaldo resta a meno 5 dalla salvezza diretta.