Eccellenza. Il Chiesanuova deciso a rimanere in alto

La quint’ultima giornata mette una contro l’altra sei delle sette migliori in classifica. Il turno insomma emetterà mezze sentenze o quasi, specialmente sulla fuga o meno della Civitanovese e sulle ambizioni playoff di almeno due-tre squadre. Tra le gare più importanti e "impattanti" c’è la sfida del "Sandro Ultimi" dove domani il Chiesanuova riceve il Montegranaro. La splendida macchina da gol assemblata dall’allenatoreMobili, terza forza con 42 punti, riceve i fermani staccati tre posizioni ma solo 3 lunghezze. Una partita scorbutica per i padroni di casa che stanno studiando la rivincita dopo l’1-0 d’andata, quando i gialloblù misero fine alla serie di 6 risultati utili (5 successi e un pari). Un ko che maturò nel finale, tiro di Tonuzi pure deviato, e in precedenza Bonifazi e Sbarbati avevano avuto chance per sbloccarla a favore.

Con il blitz 0-3 a Jesi domenica il Chiesanuova ha confermato che, raggiunto l’obiettivo prioritario della salvezza, non ha perso stimoli e vuole togliersi altri sfizi. I playoff d’altronde li meriterebbe avendo sempre navigato, da ottobre, nelle posizioni che li garantiscono. Forti dei due successi nelle due uscite sul sintetico del ritrovato impianto, cercherà di prolungare il felice momento e se lo godrebbe a lungo perché il campionato poi si fermerà per tre settimane tra Torneo delle Regioni e Pasqua.

Andrea Scoppa