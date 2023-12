Eccellenza. Il Chiesanuova sfida la K Sport: "È importante chiudere a 26»

Dopo la trasferta di Urbino il Chiesanuova chiude il girone di andata con un big match, ricevendo un’altra super formazione del pesarese come il K-Sport Montecchio seconda in classifica. Riceve si fa per dire perché si giocherà alle 14.30 al "San Giobbe" di Filottrano, terza casa diversa in questa prima metà di stagione per i biancorossi dopo San Severino e soprattutto dopo cinque partite disputate a Villa San Filippo. L’ennesimo trasloco forzato in attesa che vengano conclusi i lavori al "Sandro Ultimi" e un possibile handicap dato che in pratica è un campo neutro per il team di Mobili. Il tecnico però non cerca scusanti: "Ovvio che continuare a giocare lontano da casa e per giunta in un impianto nuovo non ci fa piacere, ma guai a pensarlo come un alibi. È un terreno di gioco come altri". Per la rivelazione Chiesanuova, 23 punti e quinta forza del torneo una lunghezza dietro i pesaresi, un avversario davvero forte: "Molto, considero i rivali una squadra completa in ogni reparto e molto fisica". Voi miglior attacco, loro seconda miglior difesa. E stranamente hanno un pessimo rendimento in trasferta, appena 6 punti (una vittoria e 3 pari) su 24. Un aspetto da sfruttare per provare a farsi un regalo natalizio? "In realtà ultimamente subiamo un po’ troppe reti, però veniamo da un 1-1 che reputo ottimo risultato ad Urbino. Proveremo a compiere l’impresa, sarebbe molto importante chiudere l’andata a 26 punti". Nel K-Sport Montecchio, nato in estate dalla fusione tra Atletico Gallo habitué del campionato di Eccellenza e il K-Sport Montecchio neopromosso (dominando la Promozione, 25 punti di vantaggio sulla seconda) da segnalare il fresco tesseramento di Bardeggia, punta del 2000 scuola Inter che stava giocando a Montegiorgio ed ha già segnato 4 reti.

Andrea Scoppa