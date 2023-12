Eccellenza. Il Chiesanuova sfida la K Sport : "Sapremo dove possiamo arrivare»

Anche l’ultima giornata di andata di Eccellenza vedrà il Chiesanuova itinerante. Niente "Sandro Ultimi" (e non è per adesso…) ma stavolta nemmeno Villa San Filippo perché il Comunale sangiustese è occupato, i biancorossi così traslocheranno a Filottrano per misurarsi alle 14.30 contro K-Sport Montecchio. Dopo l’Urbino un’altra formazione pesarese e un’altra seconda in classifica con un punto in più sul Chiesanuova, insomma una partita tostissima per i ragazzi allenati da Roberto Mobili. Anzi, in estate Montecchio veniva indicata da molti come la più forte dopo acquisti altisonanti. Sarà gara speciale in particolare per Filippo Carnevali, esterno basso e versatile classe 1995 che è di Filottrano e ha giocato al "San Giobbe" dal 2017 al 2022.

"Sì, ammetto che sento questo ritorno a casa, credo che verranno in tribuna amici e parenti e sarà bello rigiocare su quel campo. Almeno per i tifosi del Chiesanuova sarà una destinazione più comoda rispetto a Villa San Filippo".

Salutate il 2023 contro una big e dopo aver affrontato un Urbino che ha impressionato.

"Avere pareggiato là vale molto perché per me Urbino e Osimana sono le uniche due formazioni che ci hanno messo sotto in tutto il girone. Contro il K Sport Montecchio Gallo capiremo ancora meglio dove possiamo arrivare, loro hanno allestito uno squadrone con nomi importanti".

Che regalo vorrebbe ricevere o farsi proprio nella sua città?

"Sarebbe perfetto se potessi sbloccarmi segnando la prima rete. Nella passata stagione con i Portuali ne avevo messe a segno sei".

