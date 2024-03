Eccellenza. Il Chiesanuova surclassa il Montegranaro. Trabelsi: "La nostra prestazione più bella»

La caduta della Civitanovese e il prestigioso blitz della nuova regina Montefano hanno preso la copertina, ma l’Eccellenza continua a proporre in prima pagina un’altra società del territorio, la più piccola (di tutte, perché unica espressione di una frazione), il Chiesanuova terzo a 3 punti dalla vetta. Domenica i biancorossi hanno confermato l’ottima condizione psico-fisica schiantando 4-1 il Montegranaro che era lì, dietro appena 3 lunghezze, ma è stato surclassato per qualità e intensità. Impressionanti i numeri del team di Mobili: 42 gol fatti, 10 nelle ultime tre uscite e capace di calare il poker contro un Montegranaro che vantava la seconda difesa meno battuta e mai aveva incassato più di 2 reti. L’annata magica domenica è stata esemplificata da Trabelsi, classe 2003 che da settimane parte titolare come punta centrale per l’indisponibilità di Defendi (domenica tridente con Pasqui e Sbarbati ai lati, panchina per Mongiello..) e ha segnato una doppietta. Le prime due reti per lui in campionato, quelle che hanno indirizzato il match già al 22’, perché ancora una volta il Chiesanuova ha approcciato in modo dirompente. "Ero un po’ preoccupato perché era la mia prima partita sotto Ramadan – ha confessato Trabelsi – e invece è andata benissimo e sono felicissimo. Anche all’andata avevamo fatto bene ma non avevamo concretizzato. Domenica forse è stata una delle nostre prove più belle, il mister l’ha preparata in modo perfetto e siamo riusciti a rendere facile una gara difficile".

Andrea Scoppa