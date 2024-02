Eccellenza. Il Chiesanuova torna sul suo campo: "Giocare in casa è un vantaggio»

Il bel sole di questi giorni primaverili irradia Chiesanuova ed illumina il nuovo "Sandro Ultimi", rendendo ancor più seducente il "restaurato" impianto di calcio. Domenica finalmente, dopo oltre un anno di lavori che si sperava terminassero già per l’inizio di questo campionato, il Chiesanuova potrà giocarci. Finora la squadra vi si era allenata ma poi aveva sempre dovuto vagabondare per le partite (pure fuori provincia, a Filottrano), a partire dall’Azzurra Colli ultima in classifica, i biancorossi invece potranno davvero giovarsi del fattore campo. I lavori in dettaglio hanno riguardato il fondo in erba sintetica; l’illuminazione a led; le recinzioni; gli spogliatoi; la creazione di un terzo spogliatoio; le panchine; un locale adibito a palestra. Se i tempi non si sono ulteriormente allungati è stato anche grazie all’aiuto fornito dalle persone del posto, nonché dal direttore generale del club Silvano Sacchi. "Diciamo che ho fatto da direttore dei lavori – afferma – rapportandomi e talvolta pure litigando con il Comune o le ditte, sono state proprio tante le persone che ci hanno dato una mano, questo è un vantaggio dell’essere un paese piccolo".

Che effetto fa vedere l’impianto così?

"Emozionante, io qui ci ho passato una vita. Cammini sull’erba ed è morbidissima, tipo tappeto volante, ti guardi intorno e tutto è nuovo, bello".

I lavori non sono comunque terminati.

"No, più avanti ci sarà il secondo blocco che riguarderà gli ingressi e il restyling della tribuna coperta. Il massimo sarebbe stato raddoppiarla, ma non si potrà fare".

Il ritorno a casa quanto favorirà la squadra di Mobili?

"Conoscere i riferimenti, le misure (63x105), avere i tifosi vicini, tutte cose che non possono che essere un vantaggio. Io penso che giocare in casa possa dar tanto".

Andrea Scoppa