Eccellenza Il cordoglio della Massese. Si rigioca il 28. Stop al campionato. Lutto per Mattia Giani

Si ferma il girone A dell’Eccellenza. La morte di Mattia Giani, giovane calciatore del Castelfiorentino, deceduto lunedì mattina all’ospedale di Careggi dopo l’arresto cardiaco avvenuto in campo domenica nella gara contro il Lanciotto, ha indotto il Comitato regionale della Toscana a prendere questa decisione. La 29ª giornata non si giocherà domenica 21 aprile ma la seguente con il campionato che terminerà il 5 maggio. Questo comporterà uno slittamento anche dei playoff (12 e 19 maggio) e dei playout (12 maggio). Il calendario nazionale degli spareggi, invece, resta inalterato con inizio domenica 26 maggio.

La decisione è motivata, innanzitutto, dalla volontà di rispettare e onorare la memoria di Mattia e in secondo luogo dal salvaguardare la regolarità del campionato visto che il recupero del match tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino si svolgerà, come da prassi, mercoledì 24 aprile. A fermarsi sarà solo il girone A dell’Eccellenza mentre la Figc ha previsto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.

La Massese, che ha subito espresso ufficialmente il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari di Mattia, dovrebbe continuare a lavorare sul campo sino a venerdì per poi riprendere gli allenamenti martedì prossimo in preparazione della sfida interna contro il Valdinievole Montecatini. La strada per il quinto posto, ormai, è impervia. Serviranno due vittorie per provare a superare il River Pieve, avanti di 3 punti, ma anche per ridurre la forbice di 10 dalla Cuoiopelli. In sostanza, la Massese dovrà vincere entrambe le partite e sperare che lo facciano né il River Pieve né la Cuoiopelli.

Novità, infine, sulle quote per il prossimo anno. Il comitato della Toscana ha deciso per la stagione sportiva 2024-2025 di mantenere l’obbligo di un solo calciatore nato nel 2005 nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Gianluca Bondielli