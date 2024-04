Eccellenza. Il dg dell’ Urbino Santi esulta:: "Che perla il gol di Dalla Bona»

A due giornate dal termine la Civitanovese batte i rivali del Montefano e si assicura il primato con due punti di vantaggio sullo stesso Montefano e sul Chiesanuova. Un posto quasi assicurato nei playoff se lo prendono il Castelfidardo e l’Urbino, mentre per la K Sport nonostante il bel successo esterno a Montegranaro, gli spareggi promozione rimangono un miraggio. Sfortunata l’Urbania che comunque già dal turno precedente aveva messo in cassaforte la salvezza.

Qui Urbino. "Partita difficile e condizionata dal grande caldo – commenta il giorno dopo il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi –. Il Monturano si sta giocando la salvezza ed è salito ad Urbino disputando una gara accorta senza però rinunciare a giocare. Queste sono partite che si sbloccano con un episodio e infatti è arrivata la perla su punizione di capitan Dalla Bona. Poi siamo stati bravi a compattarci bene in difesa e ripartire in contropiede sbagliando diverse volte l’ultimo passaggio in zona goal. Abbiamo consolidato la posizione play off (+5 sulla sesta) ma domenica andremo a Chiesanuova a giocarci le chance per migliorare la classifica per poi chiudere con la partita casalinga con l’Osimana. Peccato per l’ammonizione rimediata da Sartori che sarà squalificato e domenica non ci sarà".

Qui Urbania. "C’è grande amarezza per il risultato finale (Urbania-Castelfidardo 1-2 ndr) – dice il direttore sportivo durantino Stefano Maggi –. Nel primo tempo abbiamo condotto bene la gara, costruendo il vantaggio con un’azione ben finalizzata da Franca e non rischiando nulla. Nella ripresa è venuto fuori il Castelfidardo ma come purtroppo spesso ci è accaduto in questa stagione, abbiamo pagato a caro prezzo due ingenuità e gli avversari cinici ad approfittarne". "Partita a due facce – sottolinea il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini –. Bene molto bene noi il primo tempo, chiuso in vantaggio dove forse meritavamo di fare un paio di gol. Poi nella ripresa il calo. Una costante purtroppo in questo campionato. Facciamo fatica a tenere concentrazione e gioco per tutti i novanta minuti. Il Castelfidardo è stato bravo e cinico e sfruttare i nostri errori. Ora giochiamo le ultime due partite per fare punti e superare almeno quota 40".

Qui K Sport Montecchio-Gallo. Con il quinto posto, ultimo dei playoff a 5 punti, pur vincendo domenica prossima a Monte San Giusto e l’ultima in casa contro il Chiesanuova, è molto probabile che il team di mister Lilli non riuscirà a centrare l’obiettivo di giocarsi gli spareggi promozione, manca comunque la matematica e questo è motivo per cercare di conquistare gli ultimi sei punti ancora in palio. Contro il Montegranaro è arrivato il successo grazie a un calcio di rigore realizzato da Magnanelli.

Amedeo Pisciolini