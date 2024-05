Eccellenza: il ds Resti è certo che i biancorossi potrebbero salire lo stesso di categoria in attesa dello spareggio interregionale. Terranuova in prima fascia per il ripescaggio in D

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana potrebbe avere buone chance di ripescaggio in serie D, nel caso la società avanzi richiesta alla Lnd. Lo ha affermato nei giorni scorsi in un’intervista televisiva il direttore sportivo Donello Resti (nella foto), dato in avvicinamento all’Aquila Montevarchi, spiegando che i calcoli favorirebbero il club di piazza Coralli. Certo, resta ancora da capire da quante squadre sarà composto l’organico della quarta serie nella prossima stagione sportiva e i punteggi che porteranno in dote le altre formazioni, ma resta comunque un dato su cui ragionare. Un’ulteriore strada da percorrere per tornare nel massimo campionato dilettantistico. In avvicinamento alla gara di andata degli spareggi interregionali, è stato il direttore generale Simone Finocchi a lodare le performance dei ragazzi di Becattini. "Ci è dispiaciuto non essere riusciti a vincere entro i 90 minuti domenica scorsa contro il Signa, ma c’è soltanto da fare i complimenti ai ragazzi perché durante i tempi supplementari i nostri avversari non sono riusciti praticamente a superare la metà campo. I canarini si sono dimostrati la vera rivelazione del girone". Finocchi è fiducioso in vista della partita contro la Maccarese. La rosa dovrebbe essere al completo, grande assente Ortiz. "Avendo già fatto questo percorso, sappiamo come affrontarlo. La squadra è preparata e ci alleneremo in questi giorni che ci separano dal 26 maggio con massima serenità, sapendo di lavorare in modo corretto e giusto. Vincerà il più forte, ma non dimentichiamoci che per arrivare in fondo a questo percorso occorrerà giocare un’altra finale". Se i biancorossi dovessero superare la W3 Maccarese, che è arrivata prima a 76 punti nel girone A di Eccellenza Lazio in finale si potrebbe assistere ad un remake di un film già visto. La vincente tra Terranuova e Maccarese dovrà confrontarsi con la vincente tra Giulianova e Terre di Castelli, il club modenese che superò i valdarnesi negli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia.

Francesco Tozzi