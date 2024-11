Eccellenza, il ds Secchieroli avrebbe messo nel mirino gli esterni Malo e Tourè, quest’ultimo giocatore con trascorsi in serie D. Sant’Agostino a Medicina con l’occhio al mercato

Il Sant’Agostino non vuole trangugiare l’amara Medicina. La formazione giallorossa domenica ha pareggiato 1-1 con l’Osteria Grande, un risultato che ha deciso la sorte di Alberto Benazzi e l’arrivo alla guida della prima squadra di Franco Farneti, un allenatore di esperienza e tanti campionati vinti. L’ultima esperienza è sulla panchina del Progresso in Eccellenza dove, nella stagione 2022/23, attraverso il cammino dei playoff, aveva conquistato la promozione in Serie D. Un pareggio per 1-1 anche per il Sant’Agostino, sprecone in casa con il Novafeltria, ha sbagliato un calcio di rigore con Cazzadore e sprecato alcune opportunità, specie nel primo tempo. Il club ramarro intende rafforzare il reparto offensivo, il direttore sportivo Marco Secchieroli avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo Malo, che attualmente milita nel Terre dei Castelli, l’ex Vignolese, e soprattutto ha messo gli occhi su Amadou Tourè, 21enne originario della Guinea, cresciuto nell’accademia del Sassuolo militando nelle formazioni Under 17, 18 e 19. Ha giocato nel Piacenza e attualmente è in forza al Teramo, in Serie D. Sarebbe un crac per l’Eccellenza, basti dire che l’anno scorso aveva segnato 29 gol in Abruzzo. Per quanto riguarda la difesa, il rossonero Masiero dovrebbe andare alla corte di Ricci, che l’ha già allenato a Portomaggiore. Intanto il Sant’Agostino deve superare lo scoglio rappresentato dal Medicina Fossatone, che debutta sulla panchina giallorossa proprio contro i ramarri. "Ho visto il Medicina domenica scorsa – dice Secchieroli – mi hanno colpito le tante individualità di cui dispone. Farneti l’ho conosciuto due anni fa, quando era al Progresso, allenatore competente ed esperto, ma sono i giocatori che fanno la differenza. E’ un vincente, speriamo cominci a vincere dalla partita successiva". Ruggero Ricci (nella foto) dovrà rinunciare a Iazzetta, il capitano è squalificato, ma perlomeno rientra a disposizione Anostini. Buone notizie per Cremaschi, che ricomincerà a correre dalla prossima settimana.

Franco Vanini