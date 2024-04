Eccellenza. Il Fucecchio vince ed è matematicamente già salvo. In trasferta ci pensano Andreotti e Ghelardoni

GEOTERMICA

0

FUCECCHIO

2

GEOTERMICA: Bettarini, Pruneti (19’st Cacciò), Romeo, Pavoletti (40’st Bani), Landi, Misseri, Puccini (1’st Mecacci), Zoncu (32’st Gadiaga), Falchini, Scottu (19’ Campo), Dussol. All.Niccolai

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Re (8’st Lotti), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani (21’st Tassi), Cenci, Andreotti, Badalassi (34’ Bindi), Rigirozzo (25’st Mhilli). All. Dell’Agnello

Arbitro: Marco Cazzavillan di Vicenza

Reti: 13’pt Andreotti, 10’st Ghelardoni.

LARDERELLO – La Geotermica incappa in una nuova sconfitta che purtroppo sancisce matematicamente la sua retrocessione in Promozione, dopo appena un anno di permanenza in Eccellenza. Di contro la vittoria del Fucecchio dà alla squadra ospite la certezza della sua permanenza in categoria con due giornate di anticipo, al di là delle note vicissitudini societarie che hanno attraversato il suo cammino. La partita ha avuto un andamento alquanto anomalo perché il Fucecchio ha fatto ben poco per vincere favorita da due svarioni difensivi dei locali. Dopo un palo di Dussol al 10’ su cross di Romeo, al 13’ la Geotermica perde palla sulla sua trequarti favorendo Andreotti che non ha difficoltà ad andare in gol. Al 16’ i locali potrebbero pareggiare quando su un cross di Dussol Falchini si esibisce in una bella rovesciata ma trova Del Bino alla deviazione in angolo. Al 10’ della ripresa il portiere locale si ostacola con un difensore perdendo palla e favorisce il raddoppio di Ghelardoni. La Geotermica non ci sta ma l’arrembaggio nell’ultima mezz’ora non modifica il risultato finale.

PM