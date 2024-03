Eccellenza. Il giovane Sabatini: : "Sangiustese attesa da un test difficile»

"Sarà una partita maschia, piena di duelli e penso anche stimolante da giocare". È quanto dice Marco Sabatini (foto di Enio Torresi), giovane difensore della Sangiustese, per la gara di domani in casa del fanalino di coda Azzurra Colli tra squadre distanziate da 2 punti. "Loro – aggiunge – stanno attraversando un’annata simile alla nostra, si tratta di una formazione costruita per un campionato importante, ma non sono mai riusciti a trovare continuità di risultati. Dispongono di una rosa di valore con giocatori di lusso per la categoria. Sarà un match tra realtà che hanno bisogno di punti, loro avranno il vantaggio del fattore campo". È un finale di campionato affascinante ma anche ricco di insidie. "Le due settimane di sosta dopo la gara di domani - ha detto il giocatore - saranno essenziali per recuperare le forze mentali e le assenze per arrivare al meglio alla volata finale. Ogni gara poi sarà una partita a sé, dovremo essere bravi a prepararle una per una con allenatore e staff, e non mancare di atteggiamento la domenica in campo. L’Eccellenza ha confermato le attese, il livello è molto alto, ci sono piazze importanti e giocatori forti. Rispetto allo scorso anno è più difficile fare punti in trasferta e una rosa ampia in ogni reparto fa ancora di più la differenza".