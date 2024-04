Eccellenza Il girone A non gioca in memoria di Mattia Giani. Scandicci per i play off. Che bagarre in coda

Per il girone B di Eccellenza, oggi si gioca la penultima gara della stagione, mentre nel girone A le squadre non scenderanno in campo per onorare la memoria di Mattia Giani, deceduto dopo il malore di domenica in Lanciotto Campi-Castelfiorentino. Su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare lo sfortunato calciatore.

Queste le gare odierne del girone B in programma alle 15. Pontassieve-Scandicci (all’andata 2-2: Fioravanti, 2 Del Pela, Bianchi) arbitro Bigongiari di Lucca. Dovendo effettuare il turno di sosta domenica prossima, per lo Scandicci si tratta dell’ultima gara stagionale. A Pontassieve la squadra di Ventrice è in cerca del successo che vale il posto nei play off. Il bomber Del Pela è deciso a mettere al sicuro la posizione di leader nella classifica marcatori. I padroni di casa recuperano Pruneti, ospiti senza Menini, Vezzi e Corsi.

Sinalunghese-Signa 1914 (2-3: Diegoli, 2 Cellai, Iasparrone, Fiaschi) arbitro Evangelista di Treviglio. Per questa ultima trasferta il Signa di Scardigli dovrà fare a meno di Coppola e Bezzini squalificati, puntando su i bomber Lorenzo Tempesti e Cellai.

Sport Club Asta-Rondinella (1-0: Dieme) arbitro Giovanili di Arezzo. E’ una Rondinella che vuole tornare a casa con un punto salvezza. Contro la squadra senese smaniosa di uscire dalle sabbie mobili, la Rondine sarà priva di Pecchioli e con il portiere Pecorai in dubbio.

Fortis Juventus-Castiglionese (1-2: Ricci, Mearini, Mbounga Kamen) arbitro Marino di Pisa. Per la Fortis c’è un solo obiettivo, quello dei tre punti per la salvezza. Rientrano Zoppi, Salvadori, Paternò, assenti Bettoni e Marucelli squalificati e Costa infortunato.

Firenze Ovest-Baldaccio Bruni (0-3: Mambrini, 2 Boriosi) arbitro Giannini di Pontedera. L’Ovest gioca l’ultima chance per evitare la penultima posizione in classifica.

Lastrigiana-Audax Rufina (1-1: Sitzia, Palaj) arbitro Rinaldi di Empoli. Si profila una sfida salvezza al cardiopalma. Locali senza Borselli e Crini, Rufina al completo. Riposa la Nuova Foiano.

G. Puleri