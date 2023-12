ECCEllenza: il medicina fossatone aspetta il Masi Torello Voghiera. Continua la sfida al vertice fra Sasso Marconi e Granamica

Diciassettesima e ultima giornata di andata oggi, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Nel girone B, continua ad appassionare il duello in vetta alla classifica tra il Sasso Marconi ed il Granamica: il team di Fabio Malaguti, primo a quota 38, farà visita al Futball Cava Ronco mentre la band di Davide Marchini, seconda ad una sola lunghezza dai gialloblù, sarà impegnata sul campo della Reno. Il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci, terzo in classifica, ma a ben 10 punti dalla capolista Sasso, ospiterà il Masi Torello Voghiera mentre il Castenaso di Sergio Fancelli, che ha gli stessi punti dei giallorossi medicinesi, se la vedrà tra le mura amiche con la Savignanese. Grande voglia di riscatto in casa Bentivoglio che, nonostante l’ultimo posto, sta investendo sul mercato per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili: il team di Marco Gelli è atteso dalla delicata sfida salvezza sul campo della Vis Novafeltria. Per quanto riguarda invece il raggruppamento B, entrambe le bolognesi che vi partecipano sono attese da sfide casalinghe: il Zola Predosa di Nicola Zecchi affronterà il Nibbiano mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti se la vedrà con la Virtus Castelfranco.