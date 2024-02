Eccellenza: Il Medicina Fossatone di Mezzetti aspetta il Sanpaimola. Il Sasso Marconi vince a Bentivoglio e allunga sul Granamica

Una doppietta di Geroni ha consentito alla capolista Sasso Marconi di aggiudicarsi il "testacoda" andato in scena ieri pomeriggio in anticipo sul campo del Bentivoglio e di portare così a sei i punti di vantaggio sul Granamica. Dopo l’1-0 locale firmato Canova è subito maturato il pari ospite mentre la rete che è valsa la vittoria è arrivata su calcio di rigore a dieci dalla fine. Oggi, alle 14,30, il team di Davide Marchini dovrà cercare di battere il Diegaro tra le mura amiche per non perdere definitivamente contatto con la capolista guidata da Davide Marchini. Restando nel girone B, la quinta forza del campionato Medicina Fossatone guidata da Lorenzo Mezzetti ospiterà il Sanpaimola mentre la sesta della classe Castenaso allenata da Sergio Fancelli farà visita al Massa Lombarda.

Per quanto riguarda infine il girone A, le due bolognesi sono attese da sfide esterne: lo Zola Predosa del nuovo tecnico Enrico Frigieri (che ha preso il posto del dimissionario Nicola Zecchi) sarà di scena sul campo della Correggese mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti farà visita al Fabbrico.