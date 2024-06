Eccellenza - Il mercato: accordo fatto tra il centravanti e il club. Camaiani resta il bomber del Castelnuovo

Tutti i tifosi garfagnini, al termine della partita Castelnuovo-Monsummano del 28 aprile scorso, pensavano di aver visto per l’ultima volta al "Nardini" con la maglia gialloblu – e anche la sua ultima rete, la tredicesima stagionale – Gianluca Camaiani. Classe 2003, nel mirino di tante squadre dopo la bella stagione in Garfagnana. Invece ecco la notizia che farà felici i fans del Castelnuovo.

Gianluca Camaiani sarà ancora il centravanti del Castelnuovo di Roberto Gatti nel campionato di Eccellenza. Da diverse settimane si leggevano le notizie più disparate, poi rivelatesi approssimative, che davano Camaiani di volta in volta al Tau, al Camaiore, al Viareggio nella prossima stagione. Invece il ragazzo è rimasto fedele alla società che lo ha saputo aspettare quando aveva iniziato la stagione infortunato, entrando solo a partita iniziata alla quarta di campionato; per poi vederlo fiorire sempre di più e diventare tra i migliori attaccanti, se non il migliore in assoluto della Promozione nella scorsa stagione, con 13 reti in 27 presenze (tra l’altro spesso sostituito nei minuti finali per farlo riposare e, nello stesso tempo, dare spazio ad altri compagni).

Camaiani è entrato, poi, nella storia ultracentenaria della squadra gialloblu segnando otto reti consecutive nelle partite di campionato tra il 7 gennaio e il 16 febbraio di quest’anno, come mai era successo nel passato ad alcun attaccante del Castelnuovo, almeno a memoria d’uomo. Una sequenza di otto giornate sempre a segno, culminata, addirittura, con una tripletta al "Nardini" davanti ai tifosi "impazziti" dalla gioia contro il Casalguidi.

Il centravanti viareggino è cresciuto nel settore giovanile del Lido di Camaiore fino agli "Allievi", per, poi, passare alla Lucchese, dove ha disputato tre stagioni tra "Primavera" e prima squadra, dove ha collezionato una presenza ufficiale.

Al suo arrivo a Castelnuovo aveva commentato: "Mi ha interessato il progetto; poi, conoscendo bene Carruezzo, che ho avuto come allenatore, ho avuto la spinta decisiva".

Dino Magistrelli