Eccellenza. "Il Montefano è ambizioso, ma adesso serve tanto coraggio»

"Mi è piaciuta la reazione allo svantaggio, ho apprezzato quei 20 minuti nella ripresa molto positivi e la capacità di soffrire tutti insieme". Nico Mariani, allenatore del Montefano, elenca gli aspetti positivi della vittoria sul Chiesanuova in una partita che ha messo a confronto due protagoniste dell’Eccellenza. "Era la prima volta – ricorda – che siamo passati in svantaggio in questo trittico di gare e non è mai semplice rimettersi in carreggiata. Il Chiesanuova è partito meglio di noi che eravamo contratti e meritatamente gli avversari sono passati in vantaggio". Nel fine primo tempo è arrivato il pareggio firmato da Dell’Aquila. "Siamo stati bravi a pareggiare, anche se sullo 0-0 abbiamo avuto una grossa occasione". L’unica nota negativa della giornata è stata l’uscita per infortunio di Palmucci. "Speriamo che non sia nulla di grave, però la società mi ha messo a disposizione una rosa importante e oggi non hanno giocato Toro, Guzzini, Camilloni, Emanuele De Luca, tanti ragazzi bravi in quel ruolo. Mancano ancora molte gare alla conclusione e ritengo che alla fine possa essere determinante potere contare su una rosa lunga perché i problemi non mancano mai, come abbiamo visto con Palmucci e come è toccato al Chiesanuova con Defendi". Il Montefano è secondo a 2 punti dalla leader. "Innanzitutto abbiamo tagliato il traguardo dei 41 punti, cioè ci siamo assicurati la salvezza che è l’obiettivo minimo e ora guardiamo avanti". È un Montefano che non si nasconde. "Sono venuto a Montefano dove ho trovato un presidente ambizioso e io ho l’ambizione di fare l’allenatore e crescere. Ho trovato un club importante, tifosi che trasmettono una carica incredibile". Ed ecco cosa serve per mantenersi a certi livelli. "Coraggio, serve una squadra che non abbia timore così come in quei 20 minuti della ripresa".