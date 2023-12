Eccellenza. Il Montefano riceve la visita dell’Urbania. Mariani: "Finalmente torniamo a giocare in casa»

"Finalmente si torna a giocare nel nostro fortino, sul campo dove ci alleniamo e conosciamo bene così come del resto ogni formazione". Nico Mariani, allenatore del Montefano, sottolinea questo aspetto in vista del match di oggi con l’Urbania dopo che i viola sono stati costretti per ordine pubblico a giocare le gare interne con la Maceratese e la Civitanovese rispettivamente a Villa San Filippo e a Recanati. "Ci attende – dice l’allenatore – un avversario che può contare su buone individualità, anche loro avranno qualche defezione ma possono fare affidamento su una rosa ampia e su un tecnico preparato ed esperto". I viola sono reduci dal successo in casa dell’Azzurra Colli. "Una vittoria fondamentale, di platino per il morale. Nelle difficoltà i ragazzi sono riusciti a compattarsi su un campo difficile portando a casa i 3 punti con le unghie e i denti. Siamo stati un pizzico fortunati rispetto ad altre volte, ma adesso pensiamo a chiudere in bellezza il girone di andata". Sindic, Alla e Palmucci hanno ripreso ad allenarsi, mentre Monaco può tornare in campo senza problemi avendo scontato la giornata di squalifica. "Vediamo chi è nelle condizioni di potere giocare, ma non ci sono problemi potendo contare su una rosa di valore. In settimana è voluto tornare l’attaccante Manuel Dell’Aquila e a noi fa estremamente piacere perché potrà darci un prezioso apporto in campo e fuori".