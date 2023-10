Eccellenza. Il Montespertoli esce indenne con il Lanciotto

Lanciotto Campi

0

Montespertoli

0

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Nocentini, Esposito Goretti, Verdi, Mazzanti, Bambi, Manzatu, Bini, Cecchi, Afelba, Frezza. All. Secci.

MONTESPERTOLI: Onori, Marconi, Corradi (90’ Focardi Olmi), Trapassi, Calonaci, Pecci (60’ Fiaschi), Marcacci (80’ Cremonini), Anichini, Imbrenda (80’ Mhilli), Maltomini, Mosti Falconi (65’ Leoncini). All.: Sarti.

Arbitro: Monti di Firenze

CAMPI BISENZIO – Un buon Montespertoli esce indenne dal campo del Lanciotto e, sebbene in compagnia di Perignano e Cuoiopelli, è per la prima volta nella sua storia al comando dell’Eccellenza. Nel 1° tempo meglio i gialloverdi che sfiorano il gol con Imbrenda, Maltomini e Anichini. Più combattuta e equilibrata la ripresa, con il team di Sarti a rendersi più pericoloso con Anichini. Nel finale, comunque, ci vuole anche un grande intervento di Onori per evitare la clamorosa beffa.