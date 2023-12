Eccellenza. Il Montespertoli prova l’impresa sul campo di una lanciatissima Cuoiopelli

Quindicesima ed ultima giornata di andata quella in programma oggi alle 14.30 per il girone A di Eccellenza, quello che vede protagoniste le formazioni del circondario. Tra gli incontri più avvincenti c’è sicuramente quello che coinvolge il Montespertoli, di scena al Masini di Santa Croce sull’Arno contro la capolista Cuoiopelli. I biancorossi ’conciari’ comandano infatti la classifica con 32 punti, 13 in più del team di Sarti che è comunque in zona play-off, e vengono dal netto successo in casa della prima inseguitrice Fratres Perignano. Sulla carta, quindi, una trasferta proibitiva per Maltomini e compagni, che scenderanno comunque in campo con lo spirito di chi non ha nulla da perdere, potendo mettere sul piatto ’armi’ per fare male alla corazzata di Falivena. Intanto in casa gialloverde va registrata la partenza di Buscè (’98), passato alla Fortis Juventus sempre in Eccellenza. Gara delicata ma quanto mai importante per il Fucecchio, che al Corsini ospita il Lanciotto. Reduci da 5 risultati utili di fila con appena 2 reti al passivo, i bianconeri hanno l’opportunità di agganciare a quota 18 proprio i rossoblù di Campi Bisenzio, tirandosi così ulteriormente fuori dalla zona play-out. Del resto fuori casa il Lanciotto ha perso 4 delle 6 partite disputate, vincendo le altre 2, con soltanto 5 gol realizzati. In casa, invece, il Fucecchio è stato superato solo dalla Pro Livorno, pareggiando 4 delle altre 5 partite. Chiudiamo con il Castelfiorentino United che ha salutato l’esperto attaccante Ferretti, passato al Cenaia in D, e si appresta a riceve la visita del Camaiore. Nello scorso fine settimana i versiliesi hanno impattato a reti bianche sul proprio campo col Fucecchio, ma in trasferta hanno portato a casa 4 degli ultimi 6 punti senza subire reti. Interrotta la serie negativa di 3 sconfitte consecutive a Montespertoli, la squadra di Scardigli ora ha bisogno di conferme per restare agganciata al treno salvezza.