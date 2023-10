Eccellenza. Il nuovo Tolentino di Possanzini: "La squadra ha una identità»

"La squadra ha mostrato un’identità". Sono state le prime parole di Matteo Possanzini, nuovo tecnico del Tolentino, dopo la gara pareggiata in casa contro l’Osimana. Un’identità di gioco che è piaciuta ai tifosi cremisi, i quali, al di là del risultato, hanno applaudito i giocatori all’uscita dal "Della Vittoria". La "cura-Possanzini" per questo Tolentino "debilitato" da un avvio di stagione poco esaltante è appena cominciata ed è ancora presto per vederne gli effetti, ma qualche novità è stata già apprezzata, a cominciare da Bracciatelli chiamato in mediana ad impostare le azioni offensive. Più libero di spaziare è Borrelli, mentre Petrucci gioca a ridosso del centravanti Santirocco. Accanto a loro, soprattutto con compiti di interdizione, due giocatori forti tecnicamente e fisicamente come Tomassetti e Frulla, quest’ultimo promosso capitano da Possanzini. Peccato che alla mezz’ora del primo tempo il Tolentino abbia perso per infortunio proprio Petrucci e Frulla a causa di problemi muscolari. Le loro condizioni sono valutate in queste ore dai sanitari del Club. Intanto, il tecnico Possanzini torna sul march contro l’Osimana: "Penso che la squadra si sia ben comportata – dice –, ha cominciato col piede giusto creando i presupposti per passare in vantaggio, senza forzare ma ragionando. Poi ci sono stati questi due infortuni, però credo che di occasioni per vincere ne abbiamo avute diverse anche nella ripresa, peraltro contro un avversario che ha ottime qualità di palleggio". Ora, con il punto conquistato, il Tolentino fa un piccolo passo avanti in classifica, restando al penultimo posto assieme a Sangiustese, Monturano e Montegiorgio. E domenica, in trasferta, avrà proprio lo scontro diretto con il Monturano Campiglione. Dopodiché si tornerà al "Della Vittoria" per il derby con la Maceratese.

m. g.