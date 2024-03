Eccellenza. Il Ponte è quasi salvo. Montecatini inguaiato

Il Ponte Buggianese compie un importantissimo passo in avanti verso la salvezza, espugnando con forza e con prepotenza il campo della Fratres Perignano. Il 4-2 conseguito al "Matteoli" dice tanto sull’ottima gara disputata dalla compagine bianco-rossa, che addirittura al 90’ vinceva con un sonoro 4-0. I ragazzi guidati da Gutili sono sempre quintultimi nel girone A di Eccellenza, ma adesso hanno un significativo vantaggio di 15 punti sul Castelfiorentino penultimo in classifica. Ciò vuol dire forbice attivata e play-out scongiurati. Soddisfatto il dirigente bianco-rosso Gianni Sensi: "La squadra ha fatto una grande prestazione. Mister Gutili ha studiato e preparato nel migliore dei modi la gara ed il risultato finale ne è la prova. La vittoria è stata netta e schiacciante, e ci dà anche tanto respiro, visti anche i risultati che sono arrivati nelle altre gare giocate in questa giornata di campionato". "La sosta che arriva proprio adesso – aggiunge Sensi – ci fa tornare in campo la prima domenica di aprile: forse non ci voleva, perché i ragazzi adesso stanno bene. Però ci permetterà di recuperare Gianotti, che in queste ultime gare non era potuto scendere in campo. Alla ripresa dovremo affrontare un match importante contro la Geotermica in casa, che vale tantissimo in ottica salvezza".

Ancora un pareggio, invece, per la Valdinievole Montecatini, questa volta nella sfida interna col Fucecchio. Eppure le cose sembrava andassero verso la direzione giusta, con la squadra che tambureggiava nei pressi dell’area bianconera fino al lampo di Gersi Bibaj, che è riuscito a dare la zampata giusta al tiro cross di Abdullaye Ba indirizzando la sfera verso l’angolino difeso da Del Bino. Il vantaggio aveva legittimato le speranze, ma il rigore non fischiato per fallo ai danni di Bacci ha fatto perdere la bussola ai biancocelesti, che nella ripresa hanno subito il gol del pari, rischiando pure di capitolare. Il direttore sportivo Simone Mariotti giustifica il risultato finale puntando il dito sui troppi assenti: "Pratesi si è ritrovato con la febbre alta – dice – e oltre a lui anche Gamberucci, Alessiani e Veraldi non erano disponibili: una serie di atleti che a centrocampo sono importanti. Il risultato ci accontenta a metà, d’altronde la partita non è stata chiusa: nel primo potevamo raddoppiare, poi nel secondo tempo sono venuti fuori gli altri e come al solito abbia regalato un gol. Alla fine possiamo dire che non siamo stati bravi a gestire il vantaggio, potevamo fare qualcosa in più ma a conti fatti il risultato è giusto. Ora c’è questa pausa – conclude il dirigente termale – durante la quale speriamo di poter recuperare gli acciaccati perché il finale di stagione che ci aspetta è alquanto impegnativo".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono