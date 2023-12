Eccellenza. Il presidente Bonacci: "Montefano sempre in trasferta. Mai sul suo campo le gare interne con due big»

Dopo quasi un anno e mezzo il Montefano ha perso in casa, l’ultima volta era successo nel maggio 2022 nel match contro la Jesina. "Non posso considerare la sconfitta con la Civitanovese come un ko casalingo". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, ricorda che i viola sono stati costretti a giocare su campo neutro i big match contro Maceratese e Civitanovese rispettivamente a Villa San Filippo e a Recanati. "I rossoblù – aggiunge Bonacci – hanno qualità e in attacco possono contare su elementi di assoluto valore come Buonavoglia e Spagna". Il Montefano ha pagato l’impossibilità di potere giocare sul proprio campo assieme al fatto di non potere contare su elementi molto importanti. A centrocampo l’allenatore Mariani non ha potuto schierare Alla e Sindic, è stato costretto a rimanere in tribuna il trequartista Palmucci e Morazzini è rientrato dopo diverso tempo. "Il nostro campo ci permette di fare un certo tipo di gioco mentre le ultime due gare le abbiamo disputate in trasferta ed ecco perché ritengo che la sconfitta con la Civitanovese non sia casalinga". I viola hanno commesso degli errori che i rossoblù hanno subito evidenziato. "Spagna ci aveva fatto una doppietta anche la volta precedente in Promozione contro la Pinturetta e si è ripetuto pure l’altro giorno". E adesso c’è da voltare pagina. "Ora c’è da prepararsi per la gara contro l’Azzurra Colli sperando di potere recuperare qualcuno".