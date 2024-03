Eccellenza. Il presidente dell’Urbino Lucarini: "Bravi a vincere divertendoci»

Quattro le vittorie (tre esterne) nel decimo turno del girone di ritorno. Successo esterno dell’Urbino, pareggio casalingo della K Sport e punto in trasferta dell’Urbania. Si accorcia il distacco tra le prime e ora dalla capolista Civitanovese a scendere nella forbice di 8 punti ci sono 7 squadre. Il successo dei ducali a Tolentino è analizzato dal presidente dei ducali Marco Lucarini: "Bella partita dell’Urbino, abbiamo mostrando grande maturità senza correre particolari rischi, è la quarta vittoria in 5 partite, vogliamo continuare a divertirci e a divertire, sono contento anche per Sartori che ha deciso la partita ma tutta la squadra ha fatto bene". "Vittoria importante e meritata – aggiunge il dg Ivan Santi – unica pecca quella di non aver chiuso la partita avendo avuto almeno 4-5 occasioni da goal nitide. Prestazione impeccabile della squadra con mister Ceccarini che ha imbrigliato la manovra del Tolentino per poi ripartire in contropiede. Quarta vittoria nelle ultime cinque e play off che rimangono un obiettivo concreto ma ora testa alla Jesina domenica prossima, ultima partita prima della sosta perché da lì si deciderà il nostro campionato".

Il pareggio casalingo della K Sport Montecchio Gallo con la capolista Civitanovese è commentato dall’allenatore da mister Simone Lilli: "È stata una partita combattuta ed emozionante che tutte e due le squadre hanno provato a vincere. Il numeroso pubblico si è divertito. Noi dobbiamo continuare a lavorare per fare questo tipo di prestazioni, così la vittoria arriverà presto". Vittoria che manca da 4 giornate, esattamente dall’11 di febbraio (K Sport-Monturano 2 a 0). Domenica la K Sport affronterà in trasferta il Montegiorgio.

Il punto esterno dell’Urbania è commentato dal direttore sportivo durantino Stefano Maggi: "A Montegranaro abbiamo fatto una grande partita, onestamente il pari ci va anche un po’ stretto perché il portiere avversario Taborda ha sfoderato tre interventi decisivi, oltre alla traversa colpita da Catani. Ci prendiamo il punto e ci teniamo stretta la prestazione, domenica con il Tolentino proveremo a chiudere il discorso salvezza".

Classifica marcatori. 14 reti: Lorenzo Alessandroni (Osimana), 11 reti: Matteo Sartori (Urbino), 8 reti: Joel Tomas Nunez Mastroianni (Urbania), Davide Borrelli (Tolentino), Lorenzo Sbarbati (Chiesanuova), 7 reti: Giordano Bardeggia (K Sport Montecchio Gallo), Pens Perpepaj (Montegranaro), Filippo Papa (Montefano), Haris Hanolzic (Sangiustese). Con 6 reti a testa seguono 5 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Taborda (Montegranaro), 2) Pasqualini (Civitanovese), 3)Postacchini (Montefano), 4) Greco (Montegiorgio), 5) Gabrielli (Atletico Azzurra Colli), 6)Paoli (K Sport Montecchio Gallo), 7) Badiali (Chiesanuova), 8)Miotto (Castelfidardo). 9)Sartori (Urbino),10)D’Ercole (Maceratese),11)Paszynksi (Urbania). All. A.Ceccarini (Urbino). Arbitro Pigliacampo di Pesaro (Jesina- Chiesanuova).

Amedeo Pisciolini