Eccellenza, il presidente Lucarini. "Urbino maturo e che sa colpire. Il gol di Rivi giusto premio per lui»

L’Urbino con una bella vittoria a Monte San Giusto consolida il primato. Buono il pareggio dell’Urbania a Montegiorgio mentre il pari, con gol subito al 50’ del secondo tempo, sa tanto di beffa per il team della K Sport. Dopo solo 7 giornate con 16 punti di differenza tra la vetta e la coda la classifica da indicazioni importanti. Il Montegiorgio, il Monturano e l’Azzurra Colli sono le uniche a non aver assaporato il gusto della vittoria. L’attacco più prolifico è quello dell’Urbino (14 gol fatti).

I commenti. "Partita che temevo – commenta il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – perché nonostante la classifica della Sangiustese la reputo una squadra molto forte e non ho dubbi che risaliranno la classifica come meritano. Questo dà ulteriore valore alla prestazione dell’Urbino che ha saputo gestire la gara con grande maturità e colpire quando ne ha avuto occasione. Sono contento anche per il gol di Rivi che ha così consacrato una grande partita. Ora cercheremo di farci trovare pronti per il derby con il K Sport e senz’altro sarà una gran bella partita con una squadra di altissimo livello".

"Ritornare da San Giusto con questa vittoria fortifica il lavoro svolto da mister Ceccarini – aggiunge il diesse Francesco Amati – gara preparata benissimo sapendo la difficoltà che si aveva di fronte contro una squadra forte, non guardiamo la loro classifica perché ne usciranno sicuramente fuori. Primi minuti di dominio nostro con il solito gioco e pressing che mette in difficolta tutti. La partita di domenica ci dà ancor più consapevolezza della forza di compattezza e l’organizzazione di tutta la squadra che sa soffrire tutti insieme senza rischiare nulla".

"Il dispiacere per la partita di domenica è stato grande – osserva il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani – perché i ragazzi l’hanno interpretata nel migliore dei modi, lasciando il possesso palla nel primo alla Maceratese ma senza mai nulla concedere. Nel primo tempo abbiamo avuto quattro occasioni per andare in vantaggio ma siamo stati poco cinici e siamo quanto possa essere letale questo nel calcio. Nella ripresa la Maceratese è calata alla distanza e siamo venuti fuori alla grande, abbiamo trovato il gol del vantaggio con Magnanelli ed onestamente ero convinto che saremmo riusciti a portare a casa i tre punti ma come spesso accade nel calcio, nel finale siamo stati puniti, a mio avviso ingiustamente, subendo il goal del pari della Maceratese sul fischio finale. Dico ingiustamente perché la rimessa laterale che ha propiziato l’azione del gol doveva essere a nostro favore ma l’assistente di gara l’ha concessa ai nostri avversari. Può capitare anche questo, ma sono dispiaciuto per i nostri ragazzi che sono stati encomiabili".

"Un pareggio che tutto sommato ci va un po’ stretto. – dice il patron dell’Urbania che ha impattato a Montegiorgio –. Abbiamo sofferto un po’ nella prima parte di gioco ma per il resto abbiamo tenuto benissimo il campo. Non siamo riusciti ad essere cinici nelle occasioni che abbiamo creato. Ci mancano anche un paio di penalty sembrati netti. L’importante comunque era tornare a fare punti ed avere l’atteggiamento giusto in campo". Amedeo Pisciolini