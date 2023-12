Eccellenza, il programma dell’ultima giornata di andata. Jesina, che sfida con la Civitanovese. Osimana, prima l’Urbino poi la Coppa

La storia social di ieri mattina sulle pagine ufficiali della società Osimana avrà fatto contenti i tanti tifosi che da giorni si stanno domandando se la finale di Coppa Italia di Eccellenza in programma giovedì contro la Maceratese sarà o no a porte aperte. Sì, la finalissima si giocherà a "porte aperte e al Bianchelli di Senigallia alla ore 20. Ufficiale", scrive la dirigenza giallorossa. Anche se il comunicato della Figc dovrebbe arrivare solo in giornata o forse domani. In attesa oggi i giallorossi ospiteranno in campionato, per l’ultima di andata, al Diana, l’Urbino, vice capolista dell’Eccellenza. In dubbio Buonaventura per influenza. A Jesi invece si giocherà il big match della 15ª di andata: i leocelli riceveranno la capolista Civitanovese. I biancorossi non saranno al completo visto che Strappini non potrà contare su Thiago Capomaggio (squalificato due giornate), ma non dovrebbe essere della sfida anche gli infortunati Belkaid, Garofoli e non dovrebbe farcela neanche l’esterno offensivo argentino Chacana al quale non è arrivato il transfer. È arrivata invece domenica la terza vittoria stagionale in campionato per il Castelfidardo che oggi cercherà il bis in casa contro una Azzurra Colli ultima in classifica.

Eccellenza, 15ª giornata e ultima di andata. Oggi (ore 14.30). Castelfidardo-Atletico Azzurra Colli, Chiesanuova-K Sport Montecchio Gallo (al San Giobbe di Filottrano), Jesina-Civitanovese, Montefano-Urbania, Monturano-Maceratese, Osimana-Urbino, Sangiustese Vp-Montegranaro, Tolentino-Montegiorgio (ore 15).

Classifica: Civitanovese 26; K Sport Montecchio Gallo, Urbino e Montegranaro 24; Chiesanuova 23; Tolentino, Montefano e Urbania 21; Jesina 20; Castelfidardo 19; Maceratese 18; Osimana 17; Montegiorgio 10; Monturano Campiglione 9; Sangiustese Vp 8; Atletico Azzurra Colli 7.