Eccellenza: il punto sui bluamaranto dopo la fusione saltata col Capezzano... mentre il Real Forte Querceta saluta e ringrazia Buglio. Il Camaiore e Pietro Cristiani avanti insieme

In Eccellenza il Camaiore, dopo la fusione saltata con il Capezzano (le carte erano pronte e c’era già anche il nuovo nome "Unione Camaiore Capezzano"... ma poi il patron bluamaranto Michele Pardini ci ha ripensato, proponendo di far slittare tutto di un anno... e il presidente capezzanotto Ivo Coli non l’ha presa bene dichiarando che "non se ne farà più di nulla...perché o adesso o mai più"), si è subito rimesso in moto per conto suo con l’obiettivo di dare continuità al progetto tecnico che aveva portato la squadra camaiorese al terzo posto in regular season, perdendo poi la semifinale playoff contro quello Zenith Prato laureatosi campione nei playoff e ora in corsa negli spareggi nazionali. Dunque c’è l’accordo ufficiale fra le parti per andare avanti con l’allenatore Pietro Cristiani, che tanto bene ha fatto da quando è stato chiamato sulla panchina bluamaranto a fine ottobre al posto dell’esonerato Luca Polzella. Per Cristiani 23 partite (22 di campionato più 1 di playoff) con 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. E in queste 23 gare 12 clean-sheet. Con la conferma del tecnico di Staffoli (insieme a lui resta pure il vice Donatello Minichilli) ora si aprirà il fronte delle riconferme di alcuni giocatori e dei rinforzi di mercato in entrata che dovrebbero essere diversi: almeno 1 o 2 per ogni reparto.

Intanto il Real Forte Querceta ha salutato e ringraziato mister Francesco Buglio "per il costante e attivo lavoro operato nel corso di questi mesi". "Nonostante il mancato raggiungimento dell’obiettivo stagionale, la società ringrazia il mister per la mentalità, l’esperienza e il vigore apportato all’ambiente bianconerazzurro, coi migliori auspici per il futuro" si legge nella nota del club, che poi aggiunge un pensiero dell’a.d. Alessandro Mussi: "Tornassi indietro riprenderei Buglio perché ha messo tutto sé stesso per salvare la squadra e dare una gioia alla società. Purtroppo ha pagato errori non suoi e lo scarso rendimento di alcuni giocatori, che non hanno reso possibile la permanenza in categoria superiore".

Simone Ferro