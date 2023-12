Eccellenza: il recupero. Il River concede il bis. Nuovo successo esterno. A Cecina decide Filippi

SPORTING CECINA

0

RIVER PIEVE

1

SPORTING CECINA: Barbanera, Milano, Fiorini, Facenna (68’ Skerma), Startari, Modica, Diagne, Bardini, Carlotti, Rovini, Pallecchi (74’ El Falahi). (A disp.: Cappellini, Fiorentini, M. Giannini, Lorenzini, E. Giannini, Ghilli, Moroni). All.: Miano.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi, Filippi (91’ Fruzzetti), Penco, Leshi, Lunardi, Bachini, Cecchini, Morelli, El Hadoui (75’ Ramacciotti), Magera (64’ Tocci). (A disp.: Tozzini, Pieretti, Di Giulio, Giannotti, Belluomini, F. Satti). All.: Fanani.

Arbitro: Ferrara di Piombino (assistenti: Temfack di Pisa e Pucci di Carrara).

Rete: 67’ Filippi.

CECINA - Il River Pieve ancora corsaro, chiude in bellezza il 2023. La vittoria ai danni dello Sporting Cecina – nel recupero della nona di andata che a novembre fu rinviata per l’alluvione – bissa quella di domenica scorsa a Livorno e vale anche il sorpasso in classifica sugli avversari di turno. A decidere la sfida, a metà ripresa, il gol dell’esperto difensore classe 1992, Simone Filippi. Poi il risultato rimane in bilico fino all’ultimo, senza che i padroni di casa trovino la stoccata giusta per rimontare. Primo tempo con azioni da una parte e dall’altra: le difese sono attente e concedono poco o nulla.

Nella ripresa le due squadre stringono i tempi a caccia del bottino pieno: sono gli ospiti a trovare il vantaggio (67’) grazie appunto a Filippi; il vice-capitano sfrutta un calcio piazzato da fuori area, inventando una traiettoria che non dà scampo a Barbanera. E i tre punti prendono, così, la strada di Pieve Fosciana.