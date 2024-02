Eccellenza. Il River Pieve a caccia del tris con il Lanciotto

Il River Pieve, domani, cercherà di conquistare altri tre punti importanti, dopo le belle vittorie ricche di gol ottenute contro la Geotermica ed il Castelfiorentino United.

Questa volta i biancorossi affronteranno, fuori casa, il Lanciotto Campi, squadra che si trova terz’ultima in classifica, con 23 punti all’attivo (a pari merito con il Valdinievole Montecatini), ma che viene da una vittoria ottenuta contro il Fratres Perignano e da un pareggio contro il Montespertoli.

"Stiamo attraversando un buon periodo – afferma il direttore sportivo del River Pieve, Roberto Bacci (foto) – . I ragazzi stanno dando il massimo e la società è contenta di come si stanno impegnando. Dobbiamo continuare su questa strada. Affronteremo una squadra motivata che sta facendo bene. Si tratta di una partita importante, sia per noi che per il Lanciotto".

Sarà assente per squalifica Tocci. Indisponibili, invece, per infortunio, sia Penco che Filippi. In attacco l’allenatore Pacifico Fanani potrebbe inserire, come titolari, Morelli, Magera e uno tra Belluomini, Fruzzetti, Pieretti e Bachini. Arbitrerà l’incontro Klejvis Serbishti della sezione di Arezzo.

La formazione biancorossa si trova, attualmente, in settima posizione in classifica, con 33 punti a pari merito con il Fratres Perignano, davanti alla Pro Livorno Sorgenti (32) e dietro a Zenith Prato e Camaiore (entrambe a quota 35).

Federico Santarini