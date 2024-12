Eccellenza, il Sant’Agostino passa col gol di Cazzadore

massa lombarda

Torna alla vittoria il Sant’Agostino, ma quanta fatica. Le condizioni del campo non hanno aiutato: terreno pesante e gibboso non certo adatto alle giocate in velocità palla a terra della squadra di Ricci, ieri pomeriggio a Massa Lombarda.

Nella prima mezz’ora è la formazione romagnola a rendersi maggiormente pericolosa, grazie soprattutto alle veloci incursioni di Fabbretti. I bianconeri costruiscono alcune opportunità interessanti, in un’altra ci ha pensato Costantino a tirar giù la saracinesca. Il gol partita arriva al 40’.

Tutto nasce da un contropiede innescato da Roda, dalla trequarti lascia partire un cross bene indirizzato per la testa di Cazzadore, che è bravo a trovare l’angolo lontano.

Con la rete di ieri Cazzadore è andato in doppia cifra, salito nell’élite dei bomber del girone. Il secondo tempo è più equilibrato, anche perché le condizioni del campo si sono deteriorate. Il Massa ha cercato il pareggio, tanta pressione che non si è concretizzata in vere occasioni da gol.

Il Sant’Agostino invece ha bussato alla porta di Lusa in due occasioni: la prima con Vanzini, nella quale Lusa fa buona guardia, e poi al 35’ con Iazzetta. Il capitano dalla lunga distanza ha chiamato il portiere a una difficile parata, togliendo la palla da sotto la traversa.

Il Sant’Agostino torna così a vincere dopo una fase altalenante e domenica è previsto l’esordio dell’ex spallino Laurenti, tenuto prudenzialmente a riposo per consentirgli il pieno ristabilimento delle condizioni fisiche. Si era infatti presentato, dopo la parentesi a Porto Viro, con alcuni problemi muscolari, poi risolti in queste settimane.

Franco Vanini