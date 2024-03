ECCELLENZA. Il Sasso Marconi alle 20,30 cerca l’allungo in vetta sul Granamica Le partite di Eccellenza e Promozione riprenderanno il 3 aprile con un turno infrasettimanale. Il Sasso Marconi, capolista del girone B, affronterà il Reno per mantenere il vantaggio in classifica. Altri incontri anticipati sono previsti per favorire il Torneo delle Regioni.