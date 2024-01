Eccellenza: il sasso marconi di malaguti fa visita al sant’agostino. Castenaso e Bentivoglio non si fanno male: finisce 0-0

Si è aperta ieri con il derby in anticipo tra Castenaso e Bentivoglio la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. La sfida tra i padroni di casa di Sergio Fancelli e gli ospiti del grande ex Marco Gelli si è chiusa a reti bianche.

Oggi, alle 14,30, si completerà il turno. Le altre tre bolognesi che militano nel girone B sono attese da match esterni. Il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, primo in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sul Granamica, farà visita ai ferraresi del Sant’Agostino mentre il team di Minerbio di Davide Marchini sarà impegnato sul terreno di gioco della Savignanese, squadra sì inguaiata nelle retrovie, ma che in settimana è stata capace di fermare sul pari la capolista.

Impegno in trasferta anche per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci, che sarà di scena nella tana del Reno. Per quanto riguarda invece il raggruppamento A, le due bolognesi che vi partecipano sono attese da impegni casalinghi: lo Zola Predosa di Nicola Zecchi ospiterà il Salsomaggiore mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti se la vedrà con la Correggese.