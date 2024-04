Eccellenza: Il team di frigeri affronta il nibbiano, serve il sigillo. Zola Predosa, una vittoria per fare la prima in casa dei playout

Delle sette formazioni bolognesi che, tra girone A e girone B, militano in Eccellenza, solamente una si presenterà a quest’ultima giornata ancora in attesa di verdetto. Si tratta dello Zola Predosa di Enrico Frigieri che, sestultimo a quota 38, cercherà di ottenere un risultato positivo in quel di Nibbiano per chiudere la stagione in una posizione di classifica che gli possa permettere di disputare il playout in casa. L’altra bolognese del girone A – il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti – è retrocessa la scorsa settimana e saluterà la categoria sul campo del Castelfranco.

Nel raggruppamento B tutte le nostre portacolori sono già consapevoli del proprio destino.

Il Sasso Marconi dell’allenatore Fabio Malaguti, che si è aggiudicato da tempo la vittoria, ospiterà il Futball Cava Ronco, il Granamica di Davide Marchini, già certo del secondo posto, se la vedrà in casa con la Reno, il Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti, quinto ma fuori dai playoff, farà visita al Masi Torello, il Castenaso di Sergio Fancelli, già salvo, sarà di scena sul campo della Savignanese mentre il retrocesso Bentivoglio di Marco Gelli ospiterà il Novafeltria.

