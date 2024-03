Eccellenza. Il Terranuova punta tutto sui playoff

Ultima settimana di riposo e poi passata la Pasqua l’Ecclelenza tornerà in pista con il rush finale. Restano da assegnare solo i playoff e i playout visto che il Siena ha brindato al ritorno in serie D. A quattro turni dal termine della regular season Castiglionese (39 punti), Foiano (38) e Baldaccio Bruni (35) sono ben distanti dalla zona rossa e occupano semmai posizioni di rilievo nella colonna di sinistra. Il Terranuova è sicuramente la squadra più in forma del momento e non solo visti i suoi 55 punti che valgono il secondo posto insieme allo Scandicci. Visto che la quarta in classifica è lontana due punti (il Singa) mentre la quinta, vale a dire il Mazzola è distante 13 punti, ad oggi una semifinale playoff non si disputerebbe. Ecco allora che le ultime quarto giornate serviranno per delineare al meglio la griglia degli spareggi.