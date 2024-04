Eccellenza. Il Tolentino a casa dell’Azzurra Colli senza tre pedine. Obiettivo: conquistare punti per la tranquillità

Oggi alle 16 il Tolentino è impegnato a Colli del Tronto nella sfida contro l’Azzurra Colli. È la terz’ultima giornata del campionato di Eccellenza e i cremisi devono difendere le sei lunghezze di vantaggio che possono vantare al momento nei confronti della zona play out (33 punti Tolentino, 27 punti Jesina). La squadra di casa, invece, è ultima in classifica con 19 punti assieme a Montegiorgio e Monturanese; quindi va a caccia di un risultato utile che possa servire a evitare la retrocessione diretta. Conteranno molto, quindi, le motivazioni e l’atteggiamento delle due formazioni. Mister Possanzini ha convocato per questa trasferta i portieri Bucosse, Orsini e Palazzo, i difensori Di Biagio, Mariani, Mercurio, Orazi e Tomassetti, i centrocampisti Bracciatelli, Frulla, Gabrielli, Giuggioloni, Nasic, Pottetti, Santoro, Sosa, Salvucci e Testiccioli, nonché gli attaccanti Cardinali, Moscati e Garcia. Mancano all’appello gli squalificati Borrelli e Balbo e l’indisponibile Di Lallo. Tre assenze importanti per il peso specifico della squadra, soprattutto a livello difensivo. Nelle retrovie dovrebbero giocare Tomassetti, Di Biagio, Mercurio e Sosa, mentre in avanti spazio a Frulla e Bracciatelli al fianco degli attaccanti Garcia e Carnevali. L’obiettivo della compagine cremisi è quello di una salvezza tranquilla: domenica prossima arriverà al "Della Vittoria" il Montegranaro per l’ultima sfida casalinga della stagione, poi match conclusivo in trasferta nella tana del Montegiorgio.

m. g.