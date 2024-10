Eccellenza. "Il Tolentino ha fatto bene»

È piaciuto il Tolentino infarcito di under che ha pareggiato 2-2 in casa contro il Monturano nell’andata dei quarti di Coppa Italia. Al di là del risultato, la squadra di Paolo Passarini ha giocato con personalità e ha saputo reagire dopo essere passata in svantaggio a metà ripresa. "Un bel segnale – dice l’allenatore cremisi – in vista della partita di domenica contro il Chiesanuova, un avversario tosto". "Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo andati vicini al vantaggio – spiega Passarini –, poi abbiamo cominciato bene anche la ripresa e almeno per un quarto d’ora ho visto un bel Tolentino. Siamo andati a segno, meritatamente, pressandoli e tenendoli nella loro metà campo. Poi ci siamo allungati in occasione del pareggio del Monturano e abbiamo subito l’1-2. In quel momento abbiamo avuto una buona reazione, i ragazzi sono stati bravi, anche se non era facile perché ora non stiamo viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Per qualificarci dovremo vincere a Monte Urano (il ritorno mercoledì 16 ottobre; ndr)". Fra le note negative l’espulsione di Lovotti nel secondo dei cinque minuti di recupero. È lui, con tre reti, il bomber di Coppa dei cremisi. Ora si pensa al campionato: domenica arriva il Chiesanuova.

m. g.