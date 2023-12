Eccellenza. Il Tolentino rinforza l’attacco. Tesserato Cardinali dal Fano

Il Tolentino continua a essere un "cantiere aperto" a livello di partenze e arrivi. All’indomani dell’ultimo match del 2023, terminato in parità contro il Montegiorgio, ecco la nota del Club che ufficializza il "raggiunto accordo" con il giocatore Mattia Cardinali. Si tratta di un attaccante (classe 2003) che, dopo un inizio di campionato in serie D con il Fano, approda ora in maglia cremisi. In passato il ventenne ha indossato la maglia di Fermana, Notaresco e Castelfidardo. "Sono molto felice di essere venuto a Tolentino – ha detto il giocatore – e non vedo l’ora di potermi mettere a disposizione di Matteo Possanzini e della squadra". Intanto, a proposito dell’allenatore, le sue parole sono state di elogio per la prestazione offerta dai ragazzi contro il Montegiorgio, perché "ci hanno messo il cuore" e, al di là del risultato, "hanno fatto la migliore prova" da quando lui siede sulla panchina del Tolentino. "Teniamoci stretto il punto conquistato con pieno merito – ha detto Possanzini – e guardiamo avanti con fiducia, mantenendo questo atteggiamento".

Il gruppo, durante la pausa natalizia, si fermerà per cinque giorni; quindi riprenderà la preparazione in vista della seconda parte di stagione. Alcuni giocatori sono un po’ acciaccati, a cominciare da Tomassetti, che domenica scorsa era assente, e pertanto il primo obiettivo sarà il loro pieno recupero. Vedremo, inoltre, se la sosta apporterà altri cambiamenti in seno all’organico che la società ha deciso di mettere a disposizione dell’allenatore Possanzini che ha dato una svolta alla stagione dei cremisi.

