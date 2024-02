Eccellenza. Il Tolentino sta lavorando sodo per tornare alla vittoria

Il Tolentino sta lavorando sodo per ritrovare lo smalto di dicembre. Dopo il pareggio di Osimo, la formazione cremisi torna a giocare in casa contro la Monturanese, terz’ultima in classifica. È un avversario abbordabile, che in trasferta non ha mai vinto. Ma guai a sottovalutarlo perché, come spesso accaduto in questo campionato, non ci sono affatto gare dal risultato scontato. "Ci manca tornare al successo per riprendere un po’ di sicurezza", ha detto il vice allenatore Ettore Ionni, che pure domenica andrà in panchina al posto dello squalificato Matteo Possanzini: "I ragazzi ce la stanno mettendo tutta e la prestazione anche nelle ultime gare l’hanno sempre fatta. Però è mancata la vittoria che avrebbe dato maggior tranquillità alla squadra. Non vinciamo dal derby contro la Sangiustese, però continuando a lavorare bene con il mister come stiamo facendo sono certo che la vittoria arriverà".

Incassare tre punti nel match contro la Monturanese sarebbe quindi molto importante non solo per il morale, ma anche per la classifica in previsione del derby esterno contro la Maceratese, in programma domenica 3 marzo. Il Tolentino finora al "Della Vittoria" ha conseguito tre successi e quattro pareggi (ha perso quattro volte). I numeri parlano di un rendimento migliore lontano dalle mura amiche: quattro vittorie e quattro pareggi (contro tre sconfitte). L’obiettivo, quindi, è quello di sfruttare meglio il "fattore campo", cercando di far valere il proprio potenziale d’attacco della squadra. I cremisi, infatti, possono vantare – assieme a Montecchio Gallo e Urbino – il terzo miglior dato realizzativo del girone, con 27 reti, alle spalle del Chiesanuova (31) e dell’Urbania (28).

m. g.