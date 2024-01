Eccellenza. Il Tropical tenta l’impresa sul campo della corazzata Sasso

Ha intenzione di dimenticare in fretta il derby il Pietracuta che oggi torna davanti al pubblico amico, dopo la brevissima trasferta in casa della Vis Novafeltria, per affrontare il Sant’Agostino. Ha bisogno di altri punti pesantissimi la Vis Novafeltria che è pronta a fare visita al Medicina Fossatone terzo della classe, proprio al fianco del Pietracuta. Gara in viaggio anche per il Tropical Coriano che va a bussare alla porta della capolista Sasso Marconi.

Eccellenza. Girone B (21ª giornata, ore 14.30): Bentivoglio-Sanpaimola, Gambettola-Cava Ronco, Granamica-Castenaso, Masi Torello Voghiera-Russi, Massa Lombarda-Pol. Reno, Medicina Fossatone-Vis Novafeltria, Pietracuta-Sant’Agostino, Sasso Marconi-Tropical Coriano. Ieri: Diegaro-Savignanese 1-0.

Classifica: Sasso Marconi 46; Granamica 44; Pietracuta, Medicina Fossatone 34; Castenaso, Gambettola, Pol. Reno 33; Cava Ronco 31; Sant’Agostino 28; Russi, Tropical Coriano 27; Massa Lombarda 24; Sanpaimola 22; Diegaro 21; Vis Novafeltria 19; Savignanese 16; Masi Torello Voghiera 14; Bentivoglio 13.