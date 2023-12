Eccellenza, il turno di oggi. La sorpresa del girone a Urbino. Il dg Santi: "Voglia di vittoria»

In Eccellenza turno casalingo per tutte e tre le provinciali. Si gioca per la penultima giornata del girone di andata. Variegato e stimolante il menù.

Urbino-Chiesanuova (ore 14,30). "Affronteremo la squadra, secondo molti, rivelazione di questo campionato – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi –. In realtà non mi sorprende più di tanto il cammino del Chiesanuova. Già nella seconda parte del campionato lo scorso anno aveva fatto vedere ottime cose. Quest’anno l’avvento di mister Mobili e l’inserimento di alcuni ottimi giocatori (su tutti Sbarbati e Defendi) hanno fatto il resto. Squadra quadrata e organizzata che prende pochi goal dovremmo affrontarla con il massimo delle attenzioni. Dal canto nostro dopo cinque pareggi nelle ultime sei partite vorremmo tornare ad assaggiare i tre punti per continuare il nostro bel percorso e restare nelle zone nobili della classifica. Ho visto i ragazzi molto motivati perché sanno che prima della sosta ci aspettano due partite decisive per il nostro futuro. Rientrerà Dalla Bona dalla squalifica e anche Rivi sarà a disposizione per le scelte del mister".

Urbania-Jesi (ore 14,30). "Come ogni domenica – sottolinea il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – ci aspetta una gara complicata, la Jesina è un avversario ostico e spigoloso, ci precede in classifica di due punti. Sarà l’ultima gara casalinga prima della sosta natalizia, ci piacerebbe regalare un’altra soddisfazione al nostro pubblico cercando di dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Squalificati Dal Compare e Aluigi, oltre a qualche acciacco che verrà valutato dallo staff nelle ore precedenti al match". Molto probabilmente farà parte degli undici in campo l’ultimo arrivato, il difensore Mistura. Assente nella Jesina per squalifica Zagaglia.

K Sport Montecchio Gallo-Sangiustese (ore 14,30). "Dopo la bella prestazione di domenica scorsa – dice il dg della K Sport Matteo Mariani – cercheremo di fare il massimo risultato sul nostro campo per dare continuità ai risultati, ma non sarà per niente facile ripetersi perché il nostro avversario ha una rosa di prim’ordine ma non sta, inspiegabilmente, facendo benissimo. Ora però con il cambio di allenatore ci aspettiamo una reazione immediata da parte loro. Avremo qualche ragazzo non al meglio, come Pizzagalli che accusa qualche problema fisico. Rientrerà Peluso dalla squalifica anche se saremo privi di Giunti e Fabbri che hanno deciso di provare una nuova esperienza". Giunti si è accasato alla Jesina che oggi sale a Urbania e Fabbri è un nuovo calciatore del Villa San Martino. E’ arrivato di contro l’attaccante Francesco Vegliò’ (cl’94) svincolato dalla Fermignanese.

Le altre gare di oggi: A.Azzurra Colli-Montefano (ore 15), squalificato nel Montefano Monaco. Civitanovese-Monturano (ore 15), assente per squalifica nella Civitanovese Passalacqua. Montegranaro-Tolentino (ore 14,30), squalificato Armin Nasic (Tolentino). Montegiorgio-Castelfidardo (ore 14,30), squalificato Gianmarco Fabbri (Castelfidardo). Maceratese- Osimana (ore 15).

Amedeo Pisciolini