Eccellenza - in arrivo 400 tifosi, PARTITA spostata a sansepolcro. le gare di foiano, terranuova TRAIANA e castiglionese. La Baldaccio di Baldolini in campo neutro: sfida al Siena in fuga verso la serie D

AREZZO

Ultimo turno di campionato prima della sosta visto che l’Eccellenza tornerà in campo dopo Pasqua, il 7 aprile e la capolista Siena, con 13 punti di margine sulle seconde (Terranuova e Scandicci) vuole andare in vacanza forte del ritorno in serie D. I bianconeri possono chiudere i giochi dopo 19 vittorie e 8 pareggi andando a vincere ancora una volta in questa stagione che per adesso li vede imbattuti. Servono i tre punti contro la Baldaccio nel neutro di Sansepolcro dove arriveranno circa 400 sostenitori della Robur.

La Baldaccio di Baldolini dal canto suo vede la salvezza diretta ad un passo, e andando oltre alla matematica oggi potrà scendere in campo alle 14,30 consapevole di non aver nulla da perdere e semmai di poter scrivere una bella pagina di storia. Storia che il Terranuova ha scritto in Coppa Italia e adesso vuole continuare in campionato, magari allungando sullo Scandicci. Per i bianconeri appuntamento sul campo del Pontassieve, fanalino di coda, che per gli uomini di Becattini rappresenta la classica buccia di banana da evitare.

Restando nei piani alti per il Foiano di Zacchei il quinto posto resta a quattro punti e per raggiungerlo occorre intanto vincere oggi sul campo di una Audax Rufina terzultima e in difficoltà. Per gli amaranto, con un rendimento di tutto rispetto lontano da casa, puntare al quinto posto sarebbe un bel premio per questa stagione anche se la forbice al momento riduce il numero di partecipanti agli spareggi. Per la Castiglionese appuntamento interno con il Mazzola Valdarbia, quinta della classe per provare a confermare i passi in avanti mostrati nelle ultime uscite. Il programma si completa con Colligiana-Lastrigiana, Rondinella Marzocco-Firenze Ovest, Scandicci-Sinalunghese e Signa-Fortis Juventus.