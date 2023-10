Eccellenza K Sport, epica gara con la Maceratese

Oggi il campionato di Eccellenza presenta menù gustoso e variegato. Si gioca su tutti i campi alle ore 15,30. Il Gallo Montecchio sarà impegnato in casa e l’Urbania e Urbino in trasferta.

K Sport Montecchio Gallo- Maceratese. Non potrà che essere una grande gara quella di oggi. –Osserva il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani- Contro un Maceratese che aveva e che ancora probabilmente ha i favori del pronostico di questo campionato di Eccellenza. È vero che non sono partiti come avrebbero potuto considerato il calibro della squadra, ma ora con il cambio di allenatore avvenuto giovedì han tutte le carte in regola per tirare una linea e ripartire. Noi arriviamo a questa gara un po’ "incerottati" e come loro potremmo pagare un po’ la stanchezza del turno di coppa di mercoledì, ma le motivazioni in una partita come questa le si devono trovare da sole. Son certo che i ragazzi faranno di tutto per dare continuità agli ultimi risulti. Dispiace non poter contare su Barattini, che non sarà disponibile per diverso tempo ed anche Peluso è in forte dubbio per noie muscolari ma chi gli sostituirà darà il massimo per farsi trovare pronto". Da venerdì Dino Pagliari è il nuovo allenatore della Maceratese. Un ritorno dopo 5 anni. Arbitro Alessandro Iudicone (Formia).

Sangiustese- Urbino. "Sarà una partita difficilissima al cospetto di una squadra, la Sangiustese- dice il dg dei ducali Ivan Santi- considerata forte e tra le favorite del girone per la vittoria finale. Cinque punti in classifica non devono ingannare sulla reale forza della squadra maceratese che annovera giocatori del calibro di Trillini Minella Omiccioli Lattanzi ecc. Sarà una partita in cui i dettagli faranno la differenza. Formazione top secret per mister Ceccarini perché diverse sono le opzioni disponibili dopo il recupero anche di Giunchetti al centro della difesa. Proveremo a difendere questo primato in classifica ma dovremo affrontare questa partita con la giusta concentrazione e la giusta mentalità per continuare nella strada che abbiamo intrapreso. Siamo di fronte ad un trittico di partite molto impegnative prima Sangiustese poi il derby con il Montecchio Gallo e poi la difficilissima trasferta di Castelfidardo. Ma pensiamo ad una partita alla volta senza calcoli e senza troppi ragionamenti perché ogni partita presenta dei quozienti di difficoltà notevoli in un campionato davvero avvincente fino ad ora". Arbitro Stefano Cocci (Ascoli Piceno).

Montegiorgio- Urbania. Periodo negativo in fatto di infortuni a Urbania. A Bicchiarelli e Brisigotti che nelle scorse settimane avevano riportato una lesione del legamento crociato e che saranno sottoposti a breve ad un intervento chirurgico si sono aggiunti gli infortuni di Del Rosso (lesione parziale subtotale del legamento crociato anteriore) e Monceri (rottura completa del legamento crociato anteriore) e quindi si prospetta purtroppo anche per loro un lungo stop. Passando alla partita odierna il patron Jacopo Sansuini commenta: "A Montegiorgio ci aspetta una partita molto difficile. Stiamo attraversando un periodo delicato, in settimana la brutta sconfitta in casa del K sport ci ha fatto male. Contro il Montegiorgio l’imperativo è quello di ritrovare compattezza e gioco". Arbitro Alessandro Animento (Macerata).

Le altre gare odierne: A. A. Colli- Chiesanuova; Castelfidardo- Monturano; Montegranaro- Civitanovese; Montefano- Jesi; Tolentino- Osimana.

Amedeo Pisciolini