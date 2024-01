Eccellenza, la Baldaccio vince in casa dei fiorentini di misura. Autorità regala tre punti. Rondinella al tappeto

RONDINELLA

RONDINELLA MARZOCCO: Pecorari, Giorgelli (54’ Petri), Ricchi, Mazzolli, Bartolini, Gorfini (72’ Colzi), Fantechi (84’ Pecchioli), Antongiovanni, Minischetti (68’ Travaglini), Rosi, Ferrmaca (62’ Cragno). All. Francini.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Adreani, Magi (65’ Beretti), Beruschi, Mambrini, Perfetti, Sbardella (74’ Tresa), Mercuri (56’ Autorità), D’Aprile (53’ El Mohtarim). All. Comanducci.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 64’ Autorità.

FIRENZE – Missione compiuta. Dopo il pari casalingo con lo Scandicci, nel turno infrasettimanale, la Baldaccio Bruni sul campo della Rondinella rompe il suo digiuno e riassapora la vittoria. Al pronti e via, è la Rondine che prova a costruire ma non ha forza nel punzecchiare gli avversari. Al 3’ un tiro di Ricchi finisce alto. Poi al 20’ quello di Ferrmaca è fuori misura. Tre minuti dopo una bordata di Rosi costringe Vaccarecci a deviare in angolo. Gli ospiti si fanno vivi al 28’con Mambrini che calcia di forza ma non inquadra la porta. Nella ripresa la Baldaccio, terminato lo sfogo degli avversari, con Autorità mette a segno il colpo vincente a conclusione di una limpida finalizzazione. Nonostante i 5’ di recupero a denti stretti la difesa aretina regge. L’unico brivido all’89’ quando per una caduta in area di Pecchioli ci poteva stare il penalty. Giovanni Puleri