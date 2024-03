Eccellenza: la capolista. "Il Montefano sogna qualcosa di grande»

"Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ci piace sognare e vogliamo farlo sperando di svegliarci con qualcosa di unico e incredibile". Nico Mariani, allenatore del Montefano, racconta il momento dei viola che sono in testa alla classifica dell’Eccellenza. C’è chi si stupisce di vedere in vetta questa squadra espressione di un paese. "Io non mi meraviglio. Il diesse Gigli – racconta – quando ho deciso di venire in questa realtà mi ha presentato una società seria, dove è possibile lavorare, dove c’è uno staff sanitario di assoluto valore, dove ci sono un presidente e dirigenti straordinari, tifosi attaccati alla squadra. Ecco, c’è una programmazione iniziata anni fa e portata avanti anche da altri tecnici". Il Montefano aveva infilato una serie di ottimi risultati interrotta da questa sosta. "È arrivata al momento giusto. A Macerata, nell’ultima gara, non abbiamo fatto una grandissima prestazione, siamo stati contratti e non abbiamo brillato, siamo stati fortunati e bravi a cercare l’episodio perché la fortuna bisogna anche andarsela a cercare".

In questo periodo i viola dovranno tenere alta la concentrazione perché il 7 aprile, cioè alla ripresa del campionato il Montefano è atteso da una sfida casalinga complicata in quanto l’Urbino è una formazione da prendere con le pinze. "Saremmo dei pazzi – risponde Mariani – qualora non ci facessimo trovare pronti, concentrati e non avessimo le giuste motivazioni. Alla ripresa ci attende un avversario di grande valore che può contare su un tecnico che stimo. Sono anni che affronto l’Urbino, prima con il Marina e ora con il Montefano, e so che dall’altra parte del campo ci sarà una formazione di valore. Non sarà una partita semplice come di facile non c’è nulla in campionato, ma se uno vuole arrivare a tagliare certi traguardi si devono superare simili esami"