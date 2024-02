Eccellenza, la capolista vola. Cittadella, quinta bellezza. Ora la Serie D è più vicina

nibbiano

2

cittadella

3

NIBBIANO: Murriero, Esposito (13’st Baldini), Pinton, Ababio, Borsatti (29’st Kenzin), Boccenti, Minasola (22’st Michelotto), Jakimovski, Grasso, Vinigiano, Lancellotti. A disp. Valizia, Celotti, Menzani, Baia, Compaore, Castellana. All. Rastelli

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, Boilini, Arati (25’st Covili), Caselli, Serra, Caesar Tesa, Pezzani (46’st Mondaini), Guidone, Malivojevic (42’st Bandaogo), Martinez (39’st Ridolfi). A disp.: Rosa, Veronesi, Pivetti, Vernia, Falanelli. All. Salmi Arbitro: Maiellaro di Parma

Reti: 9’ (rig.) Malivojevic, 35’ Grasso, 8’st (rig.) Guidone, 33’st (rig.) Grasso, 38’st Martinez

Note: ammoniti Grasso, Guidone, Caselli, Esposito, Azzi

Segnatevi questa data, il 3 febbraio, perché può essere quella in cui la Cittadella ha messo le mani sulla Serie D. Gli scongiuri in via delle Suore sono d’obbligo, ma la truppa di Salmi ha colto sul campo del Nibbiano la quinta vittoria di fila staccando i piacentini di 11 punti, col Terre di Castelli (che mercoledì recupera a Gaggio) secondo a -10 con una gara in meno. Al 9’ Boilini crossa sul secondo palo, arriva in corsa Pezzani che, in girata, prova a battere Murriero che para alla grandissima.

Ci prova anche Caesar Tesa con un tiro a giro sul primo palo, ma l’estremo difensore avversario si supera ancora. Il meritato vantaggio arriva al 9’ con Malivojevic che trasforma un calcio di rigore. Al 30’ Grasso calcia sull’esterno della rete. Il Nibbiano agguanta il pareggio al 35’ con Grasso che batte Narduzzo con un bel diagonale. Prima del riposo Malivojevic ci prova dal limite ma Murriero para. In avvio di ripresa ecco il secondo rigore di giornata per la Cittadella e Guidone (foto) fa secco ancora Murriero.

La squadra di Salmi va vicino al tris quando Martinez ci prova da dentro l’area senza fortuna. Però al 33’ altro rigore, questa volta per il Nibbiano, e Grasso pareggia. La gioia di casa dura poco, perché dopo 5’ Martinez dalla distanza batte Murriero per il gol da tre punti che può far sognare la D. Soddisfatto ovviamente mister Salmi. "È stata una gara fra due squadre forti, ho finito gli aggettivi per i miei ragazzi". Anche l’allenatore vede insomma avvicinarsi il traguardo della D.