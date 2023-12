Eccellenza, la Castiglionese di Fani in campo domani in casa della prima della classe. Viola a Siena per cercare l’impresa

"È partito in sordina ma questo Siena appena riuscirà ad entrare in forma farà vedere il proprio valore". Le parole sono quelle di Roberto Fani, tecnico della Castiglionese, pronunciate all’inizio di questa stagione. Una sorta di profezia che si è avverata guardando oggi la classifica. Il Siena del ds aretino Simone Guerri viaggia in testa al gruppo con nove punti di margine sulla seconda, dieci sulla terza che è appunto la Castiglionese. Gli uomini di Fani dopo un attimo avvio, occupando per varie giornate la testa del gruppo, sono adesso reduci da tre pareggi consecutivi. Partite dove non sono mancate le prestazioni, quanto semmai il gol necessario per prendere l’intera posta in palio. Di contro ecco un Siena che dopo il pari con il Terranuova ha inanellato sette vittorie consecutive e che domani sul campo de Le Badesse alle 14.30 non vorrà fare certo sconti.

Per la Castiglionese è la vigilia di un appuntamento con la storia. La società di Castiglion Fiorentino contro una nobile decaduta con un passato nemmeno troppo lontano in serie A. Una partita speciale per i tanti castiglionesi che saranno al seguito di Falomi e compagni.