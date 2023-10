Eccellenza, la Castiglionese guida il gruppo tallonata dall’undici di Zacchei. Fani cerca la fuga con la Colligiana. Per il Foiano c’è l’esame Scandicci

Si torna in campo alle 14,30 per un nuovo appuntamento con l’Eccellenza che per le aretine significa provare ad allungare la serie utile e continuare a dettare legge nei piani alti della clasifica. La Castiglionese di Roberto Fani ad esempio questo pomeriggio sarà di scena in casa della Colligiana. Un avversario che era sicuramente annoverato fino a poche settimane fa tra le big del girone, una squadra in grado di lottare sulla carta per le primissime posizioni e che adesso invece si trova appena sopra la zona rossa, ma comunque reduce da una vittoria. Per Falomi e compagni una prova di maturità da non fallire per mantenere la vetta di un girone che vede i viola al momento al primo posto, seguiti a una lunghezza di distanza dal Foiano. Gli amaranto di Filippo Zacchei dopo la vittoria interna sul Pontassieve andranno a far visita alla corazzata fiorentina con l’intento di fare punti in primis ma anche capire quanti passi in avanti sono stati fatti dalla giovane rosa della Valdichiana, sicuramente la sorprese più piacevoli di questa prima parte di stagione con il miglior attacco e una delle difese più solide.

Osserverà un turno di riposo la Baldaccio Bruni che sarà quindi spettatrice interessata degli incontri in programma tra i quali figura anche Terranuova Traiana-Lastrigiana. Gli uomini di Becattini devono puntare solo ai tre punti alla vigilia di un incontro contro una formazione che stazione nei bassifondi della classifica del gruppo B. Anche perchè vincere oggi, unito alle varie combinazioni degli incontri in calendario, potrebbe infatti permettere alla ruppa biancorssa di accorciare sulle prime posizioni o comunque prendere distanze dalla inseguitrici. Alla fine il Terranuova si trova a soli cinque punti dalla vetta.

Per quanto riguarda le altre partite il Siena sarà di scena a Pontassieve mentre la Rondinella Marzocco ospiterà il Mazzola Valdarbia. Ecco quindi il Signa contro l’Audax Rufina, in contemporanea a Sinalunghese-Firenze Ovest. L’Asta invece affronterà davanti al proprio pubblico la Fortis Juventus.