Eccellenza. "La Civitanovese è una certezza. Deludono Maceratese e Tolentino»

"Non sono sorpreso della Civitanovese in alta classifica, dalla Sangiustese Vp mi aspettavo di più, Maceratese e Tolentino sono le delusioni". L’esperto allenatore Francesco Nocera tira le somme in Eccellenza dopo sette giornate andate in archivio. "Il Chiesanuova – aggiunge – ha un tecnico navigato che sa il fatto suo, sa come gestire le situazioni e i frutti si vedono. Il Montefano è una squadra che conosce l’Eccellenza e ha una squadra di categoria, è molto umile, organizzata e non è certamente un caso che stia facendo bene". La Civitanovese, che deve recuperare una gara, ha vinto 6 partite e persa una. "Non è una sorpresa che stia lassù. È una squadra impostata bene, sta ottimamente sul piano fisico e mentale. E poi la società non è partita con tanti squilli di tromba come altre realtà che avrebbero dovuto vincere a destra e a sinistra". E pensare che Nocera, quasi a inizio stagione, se ne è andato dalla Civitanovese ora protagonista in Eccellenza, magari quella decisione provoca qualche pentimento. "Io e il mio staff abbiamo condotto la preparazione e ho lavorato nella costruzione della squadra. Poi si sono verificate alcune situazioni che non mi sono piaciute. Non avevo dubbi sulla validità della rosa, ma preferisco cambiare aria quando non si va d’accordo su alcuni aspetti. Sono contento che la Civitanovese sia protagonista per la città, che ora sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato lo scorso anno, e per i tifosi che nel tempo hanno avuto diverse delusioni". La Maceratese e il Tolentino sono al momento le delusioni. "È da considerare il mercato fatto, ora cercheranno di rifarsi considerando che il campionato è lungo e c’è tempo". E adesso Nocera cosa sta facendo? "Mi godo il relax, e non escludo un rientro se dovesse esserci la possibilità". Possibile che il telefonino non abbia suonato? "È successo, mi hanno chiamato anche da fuori regione. Vediamo gli sviluppi".